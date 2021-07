Il Barcellona rivela la nuova seconda maglia: sarà viola chiaro

vedi letture

In mattinata, il Barcellona ha rivelato tramite i suoi social la nuova seconda divisa per la prossima stagione. Con modelli di eccezione come Ter Stegen, Pedri e Piquè, i blaugrana hanno presentato la nuova maglia, che per il prossimo anno sarà di tonalità viola chiaro.