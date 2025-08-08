Ufficiale Il Bayern Monaco blinda uno dei suoi gioiellino: rinnovo di contratto per Karl

Il Bayern Monaco si assicura il futuro di uno dei suoi giovani più promettenti: Lennart Karl ha firmato il rinnovo contrattuale con il club bavarese. A comunicarlo è stato lo stesso club bavarese questo venerdì. Classe 2007, Karl è un attaccante rapido e tecnico, che nonostante una struttura fisica minuta – 1,69 m per 67 kg – è già capace di lasciare il segno tra i coetanei. Talento puro, in grado di sorprendere con giocate brillanti e una visione di gioco fuori dal comune, ha attirato l’interesse di diverse big europee, ma ha scelto di proseguire la sua crescita a Monaco.

Il prolungamento del contratto, la cui durata non è stata resa nota, è arrivato dopo una lunga trattativa durata circa un anno, aggiunge Kicker. Il nodo principale, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco, era legato al potenziale sportivo e al progetto futuro del ragazzo all’interno della prima squadra. Alla fine, però, la dirigenza del Bayern è riuscita a convincerlo con una proposta tecnica concreta, garantendo spazio e prospettive nel medio periodo.

Diversa la sorte di Adam Aznou, altro talento delle giovanili, che ha invece lasciato il club dopo divergenze proprio legate al suo utilizzo futuro. Il giovane difensore ha fatto le valigie e si è accasato all’Everton, a testimonianza di quanto la gestione dei talenti sia oggi una sfida delicata anche per top club come il Bayern.