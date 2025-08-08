Ufficiale
Non solo Elia. All'Empoli arriva anche Yepes: il catalano è un nuovo giocatore azzurro
TUTTO mercato WEB
Non solo Salvatore Elia. Altro innesto per l'Empoli, con il club che annuncia "Gerard Yepes è un nuovo calciatore azzurro.
Nato a Barcellona il 25 agosto 2002, Yepes cresce nei settori giovanile di Espanyol e Sant Andreu prima di approdare, nel 2018, nel vivaio della Sampdoria. Il percorso di Gerard con i blucerchiati si sviluppa passando dalla Primavera fino alla prima squadra, con il debutto in Serie A che arriva il 22 dicembre 2021 nel pari esterno con la Roma. E proprio contro i giallorossi Yepes segnerà la sua prima rete nei professionisti agli ottavi di finale di Coppa Italia. Nelle stagioni in Serie B 2023/24 e 2024/25 Gerard colleziona in tutto 65 gare".
Altre notizie Serie B
Editoriale di Marco Conterio Ufficialmente finita l'era di Messi e CR7. Dembelè come Rodri: rischia di trionfare solo la ragione nel Pallone d'Oro. Solo due possibili (e meritati) colpi di scena: Yamal o Gianluigi Donnarumma
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile