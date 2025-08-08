Ufficiale Monaco, rinforzo d'esperienza tra i pali: dal Bayer Leverkusen arriva Hradecky

Il Monaco ha ufficialmente chiuso il cerchio sul mercato dei portieri, annunciando l’ingaggio di Lukas Hradecky, esperto estremo difensore in arrivo dal Bayer Leverkusen. Dopo una stagione deludente tra i pali, con Majecki e Köhn incapaci di convincere pienamente, il club del Principato ha deciso di puntare sull’affidabilità e l’esperienza del 35enne capitano della nazionale finlandese.

Il comunicato diffuso dalla società monegasca conferma l’accordo: Hradecky ha firmato un contratto biennale, fino al 30 giugno 2027, con opzione per un’ulteriore stagione. Si tratta di un colpo importante per l’ASM, che aggiunge un tassello di spessore a una campagna acquisti già ambiziosa: nelle scorse settimane erano infatti arrivati anche Eric Dier dal Bayern Monaco, Paul Pogba a parametro zero e Ansu Fati dal Barcellona.

Con oltre 300 presenze in Bundesliga e un ruolo centrale nella cavalcata del Leverkusen campione due stagioni fa, Hradecky porta leadership, solidità e una grande esperienza internazionale alla squadra guidata da Adi Hutter. Per il portiere finlandese si tratta della prima avventura nel calcio francese, un nuovo capitolo dopo gli anni trascorsi tra Germania e Danimarca.