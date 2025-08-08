Ufficiale Empoli, dallo Spezia ecco Elia: arriva in azzurro a titolo definitivo

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'Empoli "comunica di aver raggiunto l'accordo con lo Spezia Calcio per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive calciatore Salvatore Elia.

Nato a Prato il 30 giugno 1999, cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta nell'estate 2018 passa in prestito alla Juve Stabia in Serie C. Salvatore fa il suo debutto nei professionisti nel 3-0 esterno con il Siracusa. Sarà una stagione in cui Elia gioca con regolarità: con 30 presenze, 2 gol e 6 assist contribuisce alla promozione in Serie B dei campani. Nella stagione successiva rimane ancora in forza alla Juve Stabia, collezionando 20 gare. Nel 2020 si trasferisce al Perugia, con cui disputa una stagione da protagonista in Serie C: 36 presenze, 8 reti e 4 assist culminate con la promozione in Serie B. L’anno successivo veste la maglia del Benevento in B, con 25 presenze e 1 gol in campionato. Nel 2022 passa al Palermo, segnando 3 gol in 10 presenze nella prima parte di stagione. Nel settembre 2023 si trasferisce a titolo definitivo allo Spezia, dove nelle ultime due stagione ha messo insieme 63 presenze e 3 reti tra campionato e Coppa Italia".

Di seguito, invece la nota del club ligure: "Spezia Calcio rende noto di aver ceduto a titolo definitivo all'Empoli Fc le prestazioni sportive dell'esterno classe 1999, Salvatore Elia.

Al calciatore, il ringraziamento per quanto fatto in maglia bianca e i migliori auguri per il prosieguo della propria carriera".