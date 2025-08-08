Ufficiale Burnley, altro colpo dal Chelsea: per l'attacco arriva Armando Broja. Cifre e dettagli

Il Burnley piazza un colpo importante in attacco: è ufficiale l’arrivo di Armando Broja dal Chelsea. Come riportato da Sky Sports News, l’operazione complessiva ha un valore di 15 milioni di sterline (circa 17,2 milioni di euro in totale), suddivisi in 10 milioni fissi e altri 5 legati a bonus e componenti variabili. Un innesto importante per il reparto avanzato di Scott Parker.

Dopo l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista Lesley Ugochukwu, sempre dai Blues, il club inglese continua così a rinforzare la rosa in vista dell’imminente stagione di Premier League. L’obiettivo è quello di garantirsi maggiore peso offensivo e Broja rappresenta un profilo giovane ma già con una discreta esperienza nel massimo campionato inglese.

L’attaccante albanese, cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, ha dichiarato tutto il suo entusiasmo ai canali ufficiali del club: “Sono davvero felice di essere qui come nuovo giocatore del Burnley. Questo è un momento molto positivo per unirmi alla squadra, proprio prima dell’inizio della stagione. Non vedo l’ora di cominciare”.

Broja ha poi aggiunto: “Mi sento bene fisicamente, sono pronto e motivato. Giocare per questo club è una grande sfida e so già quanto siano calorosi i tifosi del Burnley. Posso promettere che darò sempre il massimo quando indosserò la maglia bordeaux”.