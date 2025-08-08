L'Avellino cala il colpo in attacco. Dalla Samp arriva Tutino: i dettagli del trasferimento
Si sta già allenando agli ordini di mister Raffaele Biancolino grazie al nullaosta concesso dalla Sampdoria, ma ora Gennaro Tutino è stato ufficializzato dall'Avellino, ed è a tutti gli effetti un giocatore biancoverde: l'attaccante si trasferisce in Irpinia con la formula del prestito temporaneo con diritto di opzione e/o obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi della promozione in Serie A della compagine campana.
Ecco la nota:
"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla U.C. Sampdoria, a titolo temporaneo con diritto di opzione e/o obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi della promozione in Serie A dell’Avellino, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gennaro Tutino.
Cresciuto nel settore giovanile del Napoli il calciatore partenopeo ha collezionato in totale nei campionati professionistici italiani 289 presenze realizzando 80 gol e fornendo 28 assist ai propri compagni di squadra.
Benvenuto in Irpinia Gennaro!".
Questo, invece, il comunicato della Sampdoria: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con opzione e obbligo di riscatto a condizione all’U.S. Avellino i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gennaro Tutino".