Ufficiale Crotone, dalla Juve Stabia arriva Piovanello: la formula del trasferimento dell'attaccante

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Crotone si dice "lieto di annunciare di aver acquisito a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, dalla Società Sportiva Juve Stabia il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Enrico Piovanello.

Attaccante mancino, nato a Padova il 20 aprile 2000, Enrico è cresciuto calcisticamente nella sua città esordendo in C nella stagione 2017/18, anno della promozione in cadetteria. Successivamente ha indossato le maglie di Bari, Catania, Imolese, Mantova, Juve Stabia (vincendo il campionato di C nel 2023/24) e Trapani.

Benvenuto nella famiglia Crotone, Enrico!".

Ha chiaramente fatto eco anche il comunicato della formazione campana, che andiamo adesso a riportare: "La S.S. Juve Stabia 1907 comunica la cessione in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, dell’attaccante Enrico Piovanello, classe ‘00, al F.C. Crotone.

Arrivato nella sessione estiva del calciomercato 2023/24, Piovanello ha contribuito alla vittoria del campionato di Serie C – Girone C totalizzando 23 presenze, 3 reti e 3 assist, a cui si aggiungono 1 presenza e 1 gol in Coppa Italia Serie C e 2 presenze in Supercoppa di Serie C. Nella stagione 2024/25 ha disputato 2 partite in Serie BKT con la maglia gialloblù, prima di trasferirsi a gennaio al Trapani.

La società ringrazia Enrico per l’impegno, la professionalità e per quanto fatto in gialloblù augurandoli il meglio per il proseguo della propria carriera".