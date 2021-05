Il Bayern scende in campo da campione: le formazioni della sfida col 'Gladbach

Il Bayern Monaco è campione di Germania per la trentunesima volta nella sua storia. Una vittoria matematica grazie alla sconfitta del Lipsia sul campo del Borussia Dortmund: sono 7 i punti di distacco in classifica della squadra di Nagelsmann da quella di Flick a due giornate dalla fine della Bundesliga. Per il Bayern si tratta del nono Meisterschale consecutivo, la festa può cominciare: tra poco scenderà in campo all'Allianz Arena per la sfida contro il Borussia Mönchengladbach. Ecco le formazioni ufficiali:



Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Alaba; Musiala, Muller, Coman; Lewandowski.

Borussia Monchengladbach (4-4-2): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Hofmann, Zakaria, Neuhaus, Lazaro; Embolo, Thuram.