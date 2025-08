Ufficiale Il Betis ha un nuovo centrocampista: dal Monterrey arriva il colombiano Deossa

Il Real Betis ha annunciato nel pomeriggio di oggi l’ingaggio del centrocampista colombiano Nelson Deossa, proveniente dal Monterrey. L’operazione è frutto di un accordo raggiunto tra le due società per il trasferimento a titolo definitivo del giocatore, che si unisce alla squadra biancoverde in vista della nuova stagione per 12 milioni più 3 di bonus. Per il centrocampista contratto fino al 2030. Questa la nota ufficiale pubblicata dal club andaluso sul proprio sito ufficiale:

"Il Real Betis Balompié e il Club de Fútbol Monterrey hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore colombiano Nelson Deossa.

Nelson Deossa (Marmato, Colombia, 06/02/2000) ha esordito nel calcio professionistico all'età di 20 anni con il CD Atlético Huila nella stagione 2020/21.

Dopo aver giocato in prestito con successo al Club Estudiantes de la Plata, al Junior de Barranquilla e all'Atlético Nacional, dove ha vinto la Superliga e la Coppa di Colombia, ha fatto il salto nel calcio messicano, unendosi al Club de Fútbol Pachuca, dove ha vinto la Concacaf Champions Cup, il Derby delle Americhe e la FIFA Challenger Cup. Le sue ottime prestazioni lo hanno portato a firmare per il Club de Fútbol Monterrey per la stagione 2024/25, con il quale ha recentemente partecipato alla Coppa del Mondo per club FIFA".