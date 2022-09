Il Betis ko col Real, ma per Luiz Felipe grandi applausi: l'ex Lazio vince il 100% dei duelli

vedi letture

Sfruttando l'assenza di German Pezzella, l'ex Lazio Luiz Felipe è partito titolare contro il Real Madrid, nella sfida di ieri al Bernabeu contro il Real Madrid. Un ko di misura per gli andalusi, sconfitti per 2-1 dalla squadra di Ancelotti, ma grandi applausi per il centrale italo-brasiliano, al debutto da titolare in maglia Betis. Il difensore è stato elogiato in Spagna per la sua prestazione, in cui ha vinto il 100% dei duelli contro Benzema e compagni, aiutando la fase difensiva della squadra di Manuel Pellegrini con diversi recuperi palla, respinte e interventi provvidenziali in uno contro uno. Una presentazione niente male, nella casa dei campioni d'Europa.