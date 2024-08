Ufficiale Il Bor. Dortmund piazza Soumaila Coulibaly altrove: prestito annuale al Brest

vedi letture

Il Borussia Dortmund lo ha acquistato dal PSG nel 2021, poi per Soumaïla Coulibaly in squadra non c'è stato spazio e ha dovuto fare le valigie per accasarsi altrove, all'Anversa. E ora il difensore malese di 20 anni è stato nuovamente parcheggiato dai gialloneri in prestito per 12 mesi al Brest, in modo tale da avere la giusta continuità in campo e un adeguato minutaggio per poi tornare più formato e rinvigorito, oltre che maturato in un campionato come la Ligue 1.

Il comunicato ufficiale. "Lo Stade Brestois 29 è lieto di annunciare l'arrivo in prestito del 20enne difensore centrale francese Soumaïla Coulibaly dal Borussia Dortmund.

Il difensore nato a Montfermeil, che ha trascorso la scorsa stagione in prestito al Royal Antwerp nella Jupiler Pro League belga, ha iniziato la sua carriera calcistica al Paris Saint-Germain, dove si è formato. Dopo una serie di solide prestazioni per il club della capitale, Soumaïla ha firmato per il Borussia Dortmund nell'estate del 2021. In Germania, l'internazionale U-20 francese (4 caps) continua i suoi progressi con le riserve del BVB, che milita nella Liga 3. Allo stesso tempo, Soumaïla Coulibaly ha giocato 4 partite in Youth League.

Questi progressi gli hanno permesso di giocare la sua prima partita di Champions League contro il Copenaghen nel novembre 2022. Qualche mese dopo, Soumaïla ha giocato la sua prima partita in Bundesliga contro lo Stoccarda, sostituendo Mats Hummels nell'intervallo.

Desideroso di continuare a progredire, il centravanti di 1,91 m viene ceduto in prestito al Royal Antwerp per la stagione 2023-24. In Belgio, Soumaïla Coulibaly ha mostrato il suo potenziale partecipando attivamente alla bella stagione del suo club (3° posto nella stagione regolare), con 17 partite di campionato giocate. In Champions League, il nostro numero... ha giocato tutte e 6 le partite del suo club, ma è stato eliminato nella fase a gironi.

Nonostante la sua giovane età, Soumaïla Coulibaly porterà la sua esperienza allo Stade Brestois. Benvenuto a casa, Soumaïla!", la chiosa dell'annuncio del club francese.