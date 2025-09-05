Ufficiale Il Braga centra il jackpot: Roger Fernandes ceduto all'Al Ittihad per 34,5 milioni di euro

Lo Sporting Braga ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del centrocampista Roger Fernandes all’Al Ittihad, club campione d'Arabia Saudita. È un trasferimento per i portoghesi, che guadagneranno un totale di 34,5 milioni di euro, di cui 32 milioni fissi e 2,5 milioni legati al raggiungimento di obiettivi individuali e di squadra.

Cresciuto nel settore giovanile del Braga, Roger Fernandes ha disputato 127 partite con la prima squadra in cinque stagioni, segnando 15 gol. Il centrocampista, internazionale Under-21 lascia quindi il club dopo aver contribuito in maniera significativa ai successi della squadra. Il Braga ha voluto augurare a Roger "le più grandi felicità personali e professionali" per il prosieguo della sua carriera, sottolineando il legame speciale con un giocatore formato nel proprio vivaio.

L’operazione rappresenta un’importante plusvalenza per il club portoghese, confermando ancora una volta la capacità del Braga di valorizzare giovani talenti e creare opportunità di mercato significative. saudita.