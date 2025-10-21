Ufficiale Rangers, finalmente il nuovo allenatore: il tedesco Danny Rohl firma fino al 2028

I Rangers hanno annunciato la nomina di Danny Röhl come nuovo allenatore della prima squadra maschile. Il tecnico tedesco, reduce dall’esperienza alla guida dello Sheffield Wednesday, ha firmato un contratto di due anni e mezzo con il club di Glasgow. Röhl porta con sé un bagaglio di esperienze di altissimo livello, maturato in alcune delle realtà più prestigiose del calcio europeo. Ha iniziato la carriera da allenatore al Lipsia, dove ha lavorato accanto a Ralph Hasenhüttl, seguendolo poi al Southampton nel 2018.

Nel 2019 è entrato nello staff di Hansi Flick al Bayern Monaco, contribuendo alla conquista del triplete - Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League -- al primo anno. Con i bavaresi ha poi vinto anche la Supercoppa Europea, la Supercoppa di Germania e il Mondiale per Club FIFA, prima di passare alla nazionale tedesca per i Mondiali del 2022. Nel 2023 ha intrapreso la sua prima avventura da capo allenatore, prendendo in mano lo Sheffield Wednesday ultimo in classifica e senza vittorie. Röhl ha compiuto un’autentica impresa, portando la squadra alla salvezza e poi fino al 12° posto nella stagione successiva.

Ora lo attende la sfida di Ibrox, dove debutterà giovedì contro il Brann in Europa League. "È un privilegio guidare un club di questa grandezza", ha dichiarato Röhl. "Conosco le aspettative: vogliamo risultati immediati. Metterò tutto me stesso per restituire fiducia e orgoglio ai tifosi".