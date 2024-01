Ufficiale Il Brighton manda di nuovo in prestito Weir: ufficiale il suo trasferimento al Port Vale

Nuova avventura in prestito per Jensen Weir, centrocampista classe 2002 di proprietà del Brighton di Roberto De Zerbi. Dopo aver trascorso la prima parte della stagione al Blackpool, dove ha collezionato 16 presenze in tutte le competizioni. Il giocatore si è trasferito in prestito fino al termine al Port Vale, squadra che milita in League One, la terza serie inglese.

Il direttore tecnico David Weir ha dichiarato: "Questo trasferimento gli offrirà l'opportunità di giocare regolarmente e con più continuità nella seconda parte della stagione".

Il 21enne è arrivato al Brighton nel 2020 dal Wigan Athletic e ha giocato in prestito al Cambridge United e al Morecambe, dove ha segnato 10 gol in 41 presenze la scorsa stagione. Jensen è stato anche convocato dall'Inghilterra Under 20.