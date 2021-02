Il Burnley cade col Tottenham, Dyche: "Raro che le difficoltà di certe squadre durino"

Intervenuto ai microfoni di BBC Sport, il tecnico del Burnley Sean Dyche ha così commentato la sconfitta fragorosa dell'Hotspur Stadium.

Sul Tottenham e sulla gara:

"Quando una squadra come la loro viene messa in discussione è molto raro che l'eventuale momento di difficoltà duri parecchio. Il nostro inizio è stato davvero scadente, non salvo nessuno. Tutto quel nervosismo e quel furore che mettevamo in campo sembra essersi calmato".



Sugli avversari:

"Bisogna dargli credito, sono sembrati vivi e sull'attenti e ci hanno sorpreso con quella corsa e quelle energie che hanno mostrato in transizione. La qualità mostrata nella nostra area è stata decisiva, e noi non abbiamo trovato momenti del genere dall'altro lato".