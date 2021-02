Il calcio tedesco si divide sull'omosessualità. Lahm: "Non consiglierei di fare coming out"

Il calcio tedesco si divide attorno a un tema delicato, quello dell'omosessualità che resta un vero e proprio tabù nel mondo del pallone. Fanno infatti discutere alcuni "consigli" contenuti nell'ultimo libro di Philipp Lahm, ex capitano di Bayern Monaco e Germania, intitolato Das Spiel. Die Welt des Fussbals (Il gioco. Il mondo del calcio), nel quale Lahm ha detto la sua sulla possibilità per un calciatore di fare coming out: "Se qualcuno mi chiedesse un consiglio, gli suggerirei di consultare una persona di fiducia, capire i motivi dietro questa decisione. Ma non gli consiglierei di parlarne con i suoi compagni. Nel calcio manca la capacità di accettare: subirebbe insulti, offese e frasi diffamatorie in molti stadi. Sarebbe difficile da sopportare a lungo. Credo che nel campionato tedesco in questo momento ci siano poche possibilità di fare un passo del genere senza subire danni". La polemica nasce a pochi giorni dalla pubblicazione del manifesto della rivista 11 Freunde, sottoscritto da 800 calciatori e calciatrici tedeschi, che si sono impegnati a sostenere i propri colleghi gay, incoraggiandoli a fare coming out se lo riterranno opportuno e dichiarandosi pronti a sostenerli in caso di ostilità. Grande assente, il Bayern Monaco.