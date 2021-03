Il Celtic non concederà la Guardia d'Onore ai Rangers: "Due anni fa fecero lo stesso"

Il Celtic Glasgow, per bocca del suo allenatore ad interim, John Kennedy, ha annunciato che non riserverà il "pasillo” (la Guardia d'Onore) ai cugini dei Rangers, che hanno conquistato matematicamente il titolo di campione di Scozia, ponendo fine a un dominio di nove anni proprio del Celtic: "Ne abbiamo discusso molto. Due anni fa, quando noi siamo stati campioni, successe la stessa cosa e non ci fu clamore. Non è un grosso problema, quindi non lo faremo. Non è mancanza di classe né nulla di questo tipo. Facciamo ciò che riteniamo giusto con dignità", ha dichiarato a Sky Sports Uk il tecnico.