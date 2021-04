Il Chelsea crolla col WBA, Tuchel: "Dopo l'espulsione tutto impossibile. Tutti colpevoli"

Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, reagisce così ai microfoni della BBC dopo il netto ko dei blues contro il WBA, che ha vinto a Stamford Bridge per 5-2: “Sono due partite diverse se si gioca undici contro undici e undici contro dieci. Non c'è bisogno di concedere cinque gol anche se sei sotto di un uomo, ci siamo tutti dentro, da me, che ho le mie responsabilità, ai giocatori. Oggi non siamo stati in grado di adattarci alla situazione, con un uomo in meno, è una sorpresa per me. Eravamo avanti, stavamo difendendo bene ma poi abbiamo commesso errori grossi e siamo stati puniti. Ho visto due grossi errori, abbiamo perso palla troppo facilmente, non abbiamo pressato bene e siamo stati puniti dal cartellino rosso. Dopo il rosso è stato tutto impossibile. Non sono contento, volevamo i tre punti ma non abbiamo sfruttato il momento, sprecando buone chance. Non siamo abbastanza forti nel leggere le situazioni. Le sconfitte devono insegnare qualcosa, noi impariamo dalle vittorie e dalle sconfitte, oggi è stata una sconfitta pesante ma pensiamo a martedì dove potremo rifarci”.