Il Chelsea ipoteca le semifinali: 2-0 al Porto in trasferta, decidono Mount e Chilwell

Due occasioni possono bastare. "È la dura legge del gol", cantava Max Pezzali qualche anno fa, e ancora una volta è impossibile sfuggirle. Un Chelsea a dir poco cinico passa al Ramón Sánchez-Pizjuán con il minimo indispensabile e fa sua la sfida d'andata contro il Porto. Alla squadra di Tuchel basta un gol per tempo: Mount al 32' segna il suo primo centro in Champions League, Chilwell (prima volta anche per lui) raddoppia a 5' dalla fine.

La squadra di Conceiçao viene punita oltre i propri demeriti: i portoghesi giocano meglio per quasi tutta la partita, mettendo in mostra quelle qualità già ammirate contro la Juventus. Nonostante l'assenza di Sergio Oliveira, il centrocampo sovrasta quello avversario grazie soprattutto a Otavio e Corona, i più pericolosi tra i padroni di casa. L'esterno brasiliano sfiora il gol olimpico, trovando la risposta di un attentissimo Mendy. Alla prima occasione, però, passano gli ospiti: verticalizzazione di Jorginho per Mount, che sfrutta un buco di Zaidu e lascia partire un diagonale precisissimo con il destro. Nulla da fare per Marchesin, che nella ripresa tira due volte un sospiro di sollievo sulle incursioni dei tedeschi Rudiger e Werner. Dall'altra parte è Luis Diaz il più attivo: il "vice" di Taremi mette i brividi a Mendy con una conclusione dal limite.

Il Chelsea fa molta fatica a costruire occasioni degne di nota. Tuchel non vuole correre rischi: dopo aver ottenuto il massimo nel primo tempo, resta fedele alle indicazioni iniziali. Cambiano solo le pedine, per gestire il prezioso vantaggio e dare freschezza e incisività nele ripartenze. Man mano che passano i minuti, il Porto perde lucidità e alla fine viene punito dai Blues: Pulisic quasi "spacca" la traversa, poi Chilwell sfrutta un disimpegno sbagliato di Corona e deposita in rete dopo aver saltato Marchesin. Due a zero e qualificazione ipotecata, anche se il Porto proverà a ribaltare al Sánchez-Pizjuán, che sarà teatro anche del match di ritorno tra sei giorni. Uno stadio che porta bene agli inglesi, che avevano già vinto nei gironi contro il Siviglia con un clamoroso 0-4.