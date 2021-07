Il Chelsea tenta il Dortmund: per Haaland offerti anche 2 giocatori, ma i gialloneri dicono no

Il sogno Haaland e i malumori di Abraham. Il Chelsea deve risolvere al più presto i due "casi" più spinosi del suo mercato e avrebbe trovato una sorta di compromesso: l'attaccante inglese potrebbe rientrare nella trattativa per il norvegese. Secondo SKy Sport DE, i londinesi lo avrebbero offerto al Borussia Dortmund, insieme a Callum Hudson-Odoi, ovviamente aggiungendo una consistente somma in denaro, per un totale complessivo di circa 175 milioni. Il club tedesco, però, non ne vuole sapere: dopo aver ceduto Sancho al Manchester United, non permetterà a un altro dei suoi gioielli di andare via.