Il City accelera per Sergio Ramos: Guardiola in pressing, offerti due anni in Premier e due in MLS

Il Manchester City fa sul serio per Sergio Ramos. Secondo quanto riporta l'emittente ESPN, i Citizens avrebbero pronta un'offerta da due anni più due per il capitano in scadenza di contratto col Real Madrid.

Pep Guardiola in persona è in pressing sul centrale spagnolo, che quest'estate potrebbe quindi trasferirsi per due anni in Premier League e poi giocare altri due anni in MLS nel New York City FC della stessa proprietà.

Sergio Ramos e il suo fratello-agente René riflettono sul futuro, la permanenza al Real sembra sempre più lontana.