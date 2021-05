Il City di Guardiola ha speso 938 milioni e ha vinto 10 titoli. Ma la Champions resta una chimera

vedi letture

Novecentotrentotto milioni di euro. È questa, sottolinea Marca, la cifra spesa dal Manchester City nelle ultime cinque stagioni, da quando cioè Pep Guardiola è alla guida del club inglese. Un investimento netto di 623 milioni per il mercato (ci sono state cessioni per 315), che ha portato dieci titoli. Una bottino non da poco, ma la Champions League era e resta una chimera. "Per vincere, devi prima perdere", ma sarà davvero così?