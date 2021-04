Il City non si ferma a Kayky: il nuovo obiettivo è Radulovic della Stella Rossa. Piaceva al Milan

Il Manchester City non si ferma. Qualche giorno dopo aver ufficializzato l'acquisto di Kayky, una delle più grandi promesse del calcio brasiliano, il club inglese sembra pronto a fare sul serio per bloccare un altro talento, stavolta europeo. Si tratta di Andrija Radulovic, esterno mancino della Stella Rossa che in passato era stato seguito anche dal Milan. Il giocatore, 18 anni, ha un contratto fino al 2022 e si è messo in mostra un anno fa, quando fu protagonista di un'eccellente prestazione contro il Tottenham in Youth League. Da allora molte società inglesi lo hanno puntato, ma il City vuole sbaragliare la concorrenza, imbastendo un'operazione simile a quella che ha già permesso di ingaggiare un altro talento serbo, Filip Stevanovic del Partizan. Lo riporta The Sun.