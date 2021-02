Il City pesca in Germania per la prossima estate: interesse per Alaba e Kimmich

vedi letture

Pep Guardiola mette gli occhi in casa Bayern in vista del prossimo mercato estivo. Stando a quanto riporta Don Balon, infatti, il tecnico del City avrebbe messo in cima alla lista dei desideri due stelle del club bavarese per rinforzare la propria difesa: si tratta nello specifico di Alaba e Kimmich. La strada sarebbe spianata con l'austriaco, in scadenza a giugno, mentre il tedesco avrebbe lasciato aperto più di uno spiraglio ad una possibile avventura il Premier League. Mancherebbe soltanto l'ok finale di Al Mubarak, dopodiché il tecnico catalano avrebbe il via libera per trattare con i due giocatori.