Il consiglio di Richards a Guardiola: "Per vincere la Premier deve prendere Diego Costa"

Il Manchester City dovrebbe acquistare Diego Costa. È il suggerimento che un grande ex come Micah Richards fa al club di Guardiola: "Se lo prendessero ora, vincerebbero sicuramente la Premier. Costa ha 32 anni e ovviamente non è una soluzione a lungo termine, ma è un free agent e farebbe comodo fino termine della stagione. È un grande attaccante, che fornirebbe un ottimo piano B a Guardiola e diventerebbe una seccatura per qualsiasi difesa. Segnerebbe almeno 10 gol"