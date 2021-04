Il Covid falcidia la squadra: il Rionegro Aguilas scende in campo con sette uomini

Il calcio al tempo del Covid, si sa, ha aperto scenari che per certi versi non avremmo nemmeno mai potuto immaginare. E' il caso del Rionegro Aguilas, squadra colombiana che disputa il massimo campionato, che si è ritrovata negli scorsi giorni a fare i conti con un enorme focolaio Covid, che ha messo fuori gioco praticamente tutta la rosa. Sono solamente sette i calciatori rimasti disponibili alla squadra e, incredibilmente, il Rionegro Aguilas è sceso in campo solo con loro nella sfida contro il Boyaca Chicò. Con lo schema 2-1-2-1 e un con il secondo portiere che gioca in difesa, la squadra colombiana non ha potuto far altro che giocarsi le sue carte con i soli uomini a disposizione, alla caccia di un posto nella storia. Mai nessuna squadra, infatti, è riuscita a strappare punti con addirittura quattro uomini in meno rispetto agli avversari.