Il Dortmund presenta mister Rose: "Haaland è un missile. Le cessioni non mi spaventano"

vedi letture

Giornata di addii (Jadon Sancho), ma anche di presentazioni ufficiali in casa Borussia Dortmund. I gialloneri oggi hanno infatti presentato ai media il loro nuovo allenatore Marco Rose. Queste le principali dichiarazioni, in conferenza stampa, del tecnico ex Borussia Monchengladbach: "Haaland è un missile. Non mi sorprende il suo rendimento, è un calciatore straordinario. Cessioni? Se dovessimo perdere buoni calciatori, ne compreremo dei nuovi altrettanto buoni. La rosa giallonera è costruita bene, al Borussia Dortmund si lotta sempre per vincere. Questa è proprio una delle ragioni per cui ho deciso di venire qui. Sono veramente felice di entrare nella storia di questo club, sono stato accolto benissimo e non vedo l'ora di scendere in campo davanti ai miei nuovi tifosi".