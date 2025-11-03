Il ds del Bayern sull'infortunio shock di Musiala: "Spero torni a dicembre"

Nei quarti di finale del Mondiale per Club giocato questa estate, nella sfida giocata fra il Bayern Monaco ed il PSG (finita 2-0 per la squadra di Luis Enrique), Jamal Musiala si è gravemente infortunato in occasione di un'azione di gioco nel primo tempo. Nel tentativo di evitare una normale uscita bassa di Gigio Donnarumma, allora al PSG, il fantasista tedesco infatti ha subito una lussazione alla caviglia con frattura al perone in maniera decisamente sfortunata.

A distanza di qualche mese il direttore sportivo del Bayern Monaco, Max Eberl, parlando a Sky Sport ha aggiornato la situazione riguardo al recupero del giocatore, che sta provando ad accorciare i tempi per il suo rientro in campo. Queste le sue parole: "La cosa positiva è che Jamal sta molto meglio ed è già in grado di muoversi in campo", le sue parole.

Poi ha aggiunto: "Come ho detto, speriamo che possa ottenere almeno qualche minuto con la squadra a dicembre. Sarebbe l'ideale. È quello che speriamo. Musiala sta già andando molto, molto bene e la fine è vicina".

Anche per Alphonso Davies e Hiroki Ito la fine di questa dura prova è imminente. Su Ito, il dirigente spiega: "È il primo a ricominciare ad allenarsi con la squadra. Ancora una settimana, poi ci sarà la pausa per le nazionali. Ora ha tre settimane per continuare a lavorare sulla sua forma fisica. Immagino che tornerà disponibile dopo la pausa per le nazionali". Ito ha subito la sua seconda frattura del metatarso dal suo trasferimento al Bayern a fine marzo, nella partita di campionato contro l'FC St. Pauli.

Infine su Alphonso Davies, che invece ha subito la rottura del legamento crociato: "Anche per lui le cose vanno bene. Ma non sarei troppo ottimista sul suo ritorno dopo la sosta per le nazionali. Ma non vede l'ora di tornare. Bisogna trattenerlo un po', quindi non è troppo presto".