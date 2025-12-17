Juve per i quarti di finale, Roma per l'onore. L'ultima giornata di Women's Champions League

Questa sera si chiude la fase a campionato della Women’s Champions League che vede la Juventus, già certa del passaggio del turno, in lizza anche per uno dei primi quattro posti che valgono l’accesso diretto ai quarti di finale. Le bianconere se la vedranno, all’Allianz Stadium, contro il Manchester United che ha un punto in meno in classifica e sogna il sorpasso in una sfida di grande fascino che, si spera, abbia anche una cornice di pubblico d’eccezione. Una vittoria potrebbe comunque non bastare visto che la Juventus al momento è a pari merito con Real Madrid, che giocherà contro il Twente già eliminato, e Bayern Monaco, che ospiterà il Valerenga.

Diverso invece il destino dell’altra italiana in corsa, la Roma, che è già eliminata dalla competizione e sfiderà il St. Polten per evitare l’ultimo posto e trovare la prima vittoria in Champions League (preliminari esclusi) in questa stagione.

Women’s Champions League, 6ª giornata

Mercoledì 17 dicembre – ore 21:00

Bayern Monaco-Valerenga

Benfica- Paris Saint Germain

Juventus-Manchester United

OH Leuven-Arsenal

Lione-Atletico Madrid

Paris FC-Barcellona

Roma-St. Polten

Twente-Real Madrid

Wolfsburg-Chelsea

CLASSIFICA

Barcellona 13

Lione 13

Chelsea 11

Juventus 10

Real Madrid 10

Bayern Monaco 10

Wolfsburg 9

Arsenal 9

Manchester United 9

Paris FC 8

Atletico Madrid 7

OH Leuven 6

Valerenga 4

Twente 2

Benfica 1

Paris Saint-Germain 1

Roma 1

St. Polten 1

Matematicamente ai quarti di finale o agli spareggi per la fase a eliminazione diretta: Barcellona, Lione, Chelsea, Juventus, Real Madrid, Bayern Monaco, Wolfsburg, Arsenal, Manchester United, Paris FC

Matematicamente eliminate:Twente, Benfica, Paris Saint-Germain, Roma, St. Pölten