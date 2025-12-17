Juve per i quarti di finale, Roma per l'onore. L'ultima giornata di Women's Champions League
Questa sera si chiude la fase a campionato della Women’s Champions League che vede la Juventus, già certa del passaggio del turno, in lizza anche per uno dei primi quattro posti che valgono l’accesso diretto ai quarti di finale. Le bianconere se la vedranno, all’Allianz Stadium, contro il Manchester United che ha un punto in meno in classifica e sogna il sorpasso in una sfida di grande fascino che, si spera, abbia anche una cornice di pubblico d’eccezione. Una vittoria potrebbe comunque non bastare visto che la Juventus al momento è a pari merito con Real Madrid, che giocherà contro il Twente già eliminato, e Bayern Monaco, che ospiterà il Valerenga.
Diverso invece il destino dell’altra italiana in corsa, la Roma, che è già eliminata dalla competizione e sfiderà il St. Polten per evitare l’ultimo posto e trovare la prima vittoria in Champions League (preliminari esclusi) in questa stagione.
Women’s Champions League, 6ª giornata
Mercoledì 17 dicembre – ore 21:00
Bayern Monaco-Valerenga
Benfica- Paris Saint Germain
Juventus-Manchester United
OH Leuven-Arsenal
Lione-Atletico Madrid
Paris FC-Barcellona
Roma-St. Polten
Twente-Real Madrid
Wolfsburg-Chelsea
CLASSIFICA
Barcellona 13
Lione 13
Chelsea 11
Juventus 10
Real Madrid 10
Bayern Monaco 10
Wolfsburg 9
Arsenal 9
Manchester United 9
Paris FC 8
Atletico Madrid 7
OH Leuven 6
Valerenga 4
Twente 2
Benfica 1
Paris Saint-Germain 1
Roma 1
St. Polten 1
Matematicamente ai quarti di finale o agli spareggi per la fase a eliminazione diretta: Barcellona, Lione, Chelsea, Juventus, Real Madrid, Bayern Monaco, Wolfsburg, Arsenal, Manchester United, Paris FC
Matematicamente eliminate:Twente, Benfica, Paris Saint-Germain, Roma, St. Pölten
