Guardia d'onore e felicità: Bayern, Jamal Musiala è tornato ad allenarsi in gruppo

Buone notizie in casa Bayern Monaco: Jamal Musiala è tornato ad allenarsi con il gruppo. Oggi, dopo cinque mesi e mezzo di assenza, il talento offensivo tedesco ha ripreso il lavoro collettivo, segnando un passo fondamentale nel suo percorso di rientro.

Il 22enne era fermo dallo scorso 5 luglio, quando aveva riportato una frattura del perone e una lussazione alla caviglia sinistra in seguito a un violento scontro con Gianluigi Donnarumma durante il quarto di finale del Mondiale per Club, perso 2-0 dai bavaresi. Un infortunio serio che aveva immediatamente fatto scattare l’allarme sia per il Bayern sia per la nazionale tedesca. Secondo quanto riportato dalla Bild, il ritorno di Musiala al centro sportivo è stato accolto con grande entusiasmo: i compagni gli hanno riservato una simbolica guardia d’onore all’inizio della seduta, svoltasi a porte chiuse. Un gesto che testimonia il peso specifico del giocatore all’interno dello spogliatoio e l’attesa per il suo rientro in campo.

Dalla fine di ottobre, l’internazionale tedesco - già quota 40 presenze con la Nazionale maggiore a 22 anni - aveva ripreso gradualmente l’attività attraverso un programma di riabilitazione e allenamenti individuali. Il suo recupero procede dunque secondo i tempi previsti dallo staff medico. L’allenatore Vincent Kompany aveva indicato l’inizio del 2026 come possibile finestra per il rientro e il ritorno al lavoro di squadra conferma le sensazioni positive. Ora l’obiettivo è ritrovare la condizione atletica e il ritmo partita, con la speranza di rivedere presto Musiala protagonista sul campo.