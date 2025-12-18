Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Il Fluminense conferma: Thiago Silva ha comunicato l'addio, ora futuro in Europa

Il Fluminense conferma: Thiago Silva ha comunicato l'addio, ora futuro in Europa
Yvonne Alessandro
Oggi alle 09:26Calcio estero
Yvonne Alessandro

"Il Fluminense FC informa che il difensore Thiago Silva ha formalizzato, nel pomeriggio di questo martedì (16 dicembre, ndr), presso il CT Carlos Castilho, la risoluzione del suo contratto con il club". Alla fine le indiscrezioni sono state confermate: Thiago Silva ha deciso di chiudere anticipatamente i rapporti con il Fluminense . Esattamente con sei mesi d'anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto del brasiliano di 41 anni.

Lo ha comunicato direttamente il club brasiliano, tramite un comunicato emesso ieri sera sui vari social media, in seguito appunto alla comunicazione trasmessa dal giocatore ai vertici della società. Doverosa una celebrazione dell'ex difensore centrale di Milan e PSG, per quanto abbia portato alla Tricolor carioca in carriera: "Cresciuto nelle giovanili del Fluminense, Thiago conclude la sua seconda esperienza con la squadra professionistica del club. Campione della Copa do Brasil 2007, il capitano ha giocato 212 partite e segnato 19 gol con la maglia tricolore".

"Thiago Silva, tornato al club lo scorso anno come una leggenda del calcio mondiale, lascia un'eredità di dedizione e amore per il Fluminense. Il club ringrazia l'atleta per la dedizione e la professionalità dimostrate durante la sua carriera e gli augura grande successo nel suo nuovo percorso", la conclusione del messaggio d'amore trasmesso dal Fluminense. Da mesi ormai voci di corridoio continuano a premere sulla volontà del brasiliano 41enne è di fare ritorno in Europa, magari anche al Milan per chiudere un cerchio. E adesso da svincolato sul mercato qualsiasi club potrebbe farci un pensiero.

