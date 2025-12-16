Thiago Silva di ritorno a Milano? Lo direbbe Adriano Galliani (citando Venditti)

Thiago SIlva come Paolo Maldini. Magari non come fedeltà al Milan, ma come longevità potrebbe essere. Perché a 41 anni, dopo l'addio alla Fluminense che diventerà ufficiale solamente fra qualche settimana, potrà di nuovo firmare per i rossoneri. “L’idea di giocare il più a lungo possibile è germogliata osservando Maldini quando arrivai al Milan nel 2009 - ha detto nei giorni scorsi - osservandolo da vicino Ho capito che per durare bisognava fare molti sacrifici e da lì ho cambiato mentalità. Con Ancelotti non abbiamo parlato di convocazione ma sa che può contare su di me. Il sogno assoluto sarebbe chiudere la carriera con un titolo di campione del Mondo”.

Quel sogno può essere compatibile con il Milan? I rossoneri sono alla ricerca di un centrale difensivo ed è evidente come Massimiliano Allegri possa essere felice di ritrovare il brasiliano, uno dei protagonisti della sua prima esperienza al Milan. Certo, la situazione - soprattutto anagrafica - è cambiata rispetto a quindici anni fa, ma sarebbe un rinforzo in più per il club meneghino.

Insomma, alle volte - come commenterebbe Adriano Galliani, citando a sua volta una canzone di Venditti - certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Non è detto che non possa essere la stessa cosa per il brasiliano.