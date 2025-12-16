Thiago Silva torna al Milan? Ibra resterebbe comunque davanti al brasiliano

Quant è bella giovinezza, ma pure esperienza. Luka Modric, quarant'anni, è l'esatto manifesto della classe e della qualità abbinati all'eterno sacrificio. Sapersi adattare e modellare a seconda del tempo che passa, e che per alcuni sembra scorrere più lentamente. Il croato è il giocatore più anziano del nostro campionato ma il Milan potrebbe essere addirittura pronto a raddoppiare con Thiago Silva.

L'addio alla Fluminense

La decisione è presa. Due giorni fa Thiago Silva ha giocato l'ultima partita col club che lo ha lanciato, il Fluminense, salutando definitivamente i compagni di squadra negli spogliatoi. Andrò via a sei mesi dal termine del contratto in scadenza naturale fissata a giugno 2026. Si ritirerà? Andrà in Inghilterra per riavvicinarsi alla famiglia? O un ritorno romantico al Milan è davvero possibile?

Il secondo giocatore di movimento più anziano della storia della Serie A

A 41 anni e 85 giorni oggi, dunque circa 100 a inizio gennaio, Thiago Silva andrebbe a inserirsi nel caso (al momento dell'eventuale firma a inizio gennaio) al nono posto dei giocatori più longevi d'ogni tempo ad aver giocato in Serie A. Al vertice svetta Marco Ballotta, il portiere laziale che nel 2008, a 44 anni e 38 giorni, divenne un'icona di resistenza. Subito dietro, Gianluigi Buffon ha chiuso la sua epica carriera alla Juventus nel 2021, a 43 anni, con 657 presenze in A che lo rendono un monumento vivente. Non sorprende che i guardiani della porta dominino la classifica: Pepe Reina, fresco di passaggio al Como nel 2025 a quasi 43 anni, e i vari Antonioli, Pegolo e Fontana incarnano la saggezza tra i guanti. Ma la lista brilla anche di fuoriclasse come Zlatan Ibrahimovic, il più longevo d'ogni tempo in A, 41 anni e 166 giorni, che il 18 marzo 2023 ha superato Dino Zoff e Alessandro Costacurta. Silva andrebbe a inserirsi tra lo storico portiere della Juventus e Ibra.