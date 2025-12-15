Thiago Silva saluta i compagni del Fluminense. Ritiro o sogno Mondiale (e ritorno al Milan)?

Thiago Silva potrebbe aver giocato ieri la sua ultima partita con il Fluminense. Il difensore brasiliano, 41 anni, si è congedato dai compagni di squadra negli spogliatoi dopo l’eliminazione ai rigori del club carioca in semifinale di Coppa del Brasile contro il Vasco da Gama, a sei mesi dalla scadenza del suo contratto fissata a giugno 2026.

Tornato in Brasile nel luglio 2024 dopo l’esperienza al Chelsea, 'O Monstro' ha contribuito a riportare il Fluminense ai vertici. Il suo futuro però appare incerto: l’allontanamento dalla famiglia, che vive a Londra - dove i figli militano nelle giovanili del Chelsea -, pesa sul difensore, che sarebbe orientato verso il ritiro. Non è escluso, però, un ritorno romantico: la stampa italiana nelle ultime settimane ha ventilato l’ipotesi di sei mesi con il Milan, che aveva portato il giocatore in Europa e con cui Thiago Silva ha giocato tra il 2009 e il 2012.

Parallelamente, il brasiliano coltiva ancora il sogno della quinta partecipazione alla Coppa del Mondo. Intervistato da France Football, ha dichiarato di voler disputare il Mondiale 2026 in Nord America e di aver firmato il contratto biennale con il Fluminense anche per mantenere aperta questa possibilità. Pur non essendo più convocato dal 2022, il difensore ha visitato Carlo Ancelotti presso la CBF senza fare richieste ufficiali, mostrando disponibilità a tornare in Nazionale qualora fosse chiamato. Una carriera straordinaria, con la Champions League conquistata con il Chelsea, grandi trionfi con Milan e PSG, e ora un capitolo finale ancora tutto da scrivere. Il sogno del Mondiale potrebbe diventare la degna conclusione di un percorso leggendario.