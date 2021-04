Il Galatasaray punta van Aanholt, in scadenza col Crystal Palace: offerto un triennale

Occhi in Premier League per il Galatasaray, alla ricerca di occasioni di mercato per la prossima sessione estiva. Il club turco è stuzzicato dalla possibilità di tesserare a parametro zero Patrick van Aanholt, giunto in scadenza di contratto con il Crystal Palace. Al nazionale olandese è stato offerto un contratto triennale, a cui ancora non ha risposto. A riportarlo è Sky Sports UK.