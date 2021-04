Il Chicharito fa impazzire la MLS: 5 gol in due partite, gol capolavoro ai NY Red Bulls

La MLS 2021 è appena iniziata ma sembra già esserci un protagonista assoluto. Javier Hernandez, ex attaccante del Manchester United e oggi punta di diamante dei Los Angeles Galaxy, ha cominciato la nuova stagione nel migliore dei modi: il Chicharito, dopo la doppietta all'esordio contro l'Inter Miami di Higuain, ha trascinato la sua squadra anche contro i New York Red Bulls, stavolta firmando tre reti. E l'ultima è stata davvero spettacolare.

CHICHARITO HAS A HAT TRICK! 🔥

That's 5 goals in 2 games to start the @MLS season. pic.twitter.com/OdcowFyu1f

— ESPN FC (@ESPNFC) April 25, 2021