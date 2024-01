Ufficiale Il Lens svincola il venezuelano Farinez per liberare uno slot extra-UE

Il Lens rende noto di aver risolto il contratto del portiere venezuelano Wulker Farinez. Di seguito riportiamo il comunicato del club del Nord della Francia:

"Arrivato al club nel luglio 2020, Wuilker Farinez non è più un giocatore Sang et Or. Il portiere della nazionale venezuelana è stato risolto dagli ultimi sei mesi di contratto. Questa decisione, presa congiuntamente, risponde ad un duplice obiettivo, facilitare da un lato la ricerca di una nuova sfida sportiva degna della determinazione di Wuilker e dall'altro, per il club, il rispetto delle norme relative al tesseramento dei giocatori extracomunitari. Il Racing saluta colui che ha vestito la maglia numero 1, esemplare nell'impegno e uomo di grande valore. Il club comunica inoltre di aver concordato con il giocatore che potrà allenarsi con il gruppo professionistico e proseguire la sua crescita atletica fino al termine della stagione".