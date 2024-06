Ufficiale Il Leverkusen pesca un baby italiano: Andrea Natali firma con i campioni di Germania

Il Bayer Leverkusen crede nei giovani, anche negli italiani. Per questo le Aspirine hanno ufficialmente confermato l'ingaggio del difensore 16enne Andrea Natali. Il centrale che ha vinto con l'Italia il Campionato Europeo Under 17 a inizio anno realizza il sogno di giocare sotto la guida di Xabi Alonso e dei Campioni di Germania.

Il giocatore, che ha lasciato il Barcellona, ha messo la firma sul nuovo contratto con il Leverkusen fino al 2027. "Andrea Natali è stato un giocatore molto interessante e ricercato quest'estate come campione d'Europa U17 italiano. Siamo quindi felici che abbia deciso di unirsi al Bayer 04", ha dichiarato il direttore sportivo del Leverkusen Simon Rolfes. Chiosando: "A lungo termine, ha tutti i requisiti per diventare un fattore chiave per il nostro Werkself in futuro".