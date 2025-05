Ufficiale Il Lilla perde un altro pezzo importante. Angel Gomes saluta: "Mi avete plasmato"

vedi letture

Dopo Remy Cabella e Jonathan David, il Lilla perde un altro pezzo da novanta. Adilson Angel Abreu de Almeida Gomés, centrocampista classe 2000, ha annunciato sui social che non rinnoverà il contratto e che quindi lascerà il club francese.

Questo il messaggio del 24enne inglese: "Dopo quattro indimenticabili anni al LOSC Lille, è arrivato il momento di salutare. Questo club è stato più di una semplice squadra: è stata una famiglia, una casa e un posto che mi ha plasmato sia dentro che fuori dal campo. Come ogni viaggio, ci sono stati alti e bassi, ma sono davvero grato ai miei compagni di squadra e ai tifosi per essermi rimasti accanto durante tutto questo tempo.

Sono orgoglioso di quello che abbiamo raggiunto insieme e grato per ogni momento. Ai tifosi: grazie per il vostro straordinario supporto e per aver creduto in me. Vi sarò sempre grato. Ho sempre dato tutto quello che avevo per la maglia e per tutti voi. Lille avrà sempre un posto speciale nel mio cuore".