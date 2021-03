Il Liverpool pensa al dopo Wijnaldum: piace Berge, ex obiettivo della Fiorentina

In attesa di scoprire le intenzioni di Gini Wijnaldum, che non sembra disposto a rinnovare il contratto, il Liverpool pensa alla prossima stagione e ad alcuni ritocchi nel settore nevralgico. Secondo Eurosport.com, i Reds avrebbero messo nel mirino Sander Berge, centrocampista norvegese dello Sheffield che sta facendo vedere tutte le sue qualità nonostante la stagione disastrosa della sua squadra, che ormai è a un passo dalla retrocessione. Il 23enne, pagato 22 milioni di sterline nel gennaio 2020, piaceva molto anche alla Fiorentina, ma scelse di lasciare il Genk per trasferirsi in Premier. E adesso è pronto a compiere un nuovo passo in avanti.