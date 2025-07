Ufficiale Il Marsiglia chiude un altro arrivo: De Zerbi accoglie Medina, arriva in prestito dal Lens

È ufficiale: Facundo Medina è un nuovo giocatore dell'Olympique Marsiglia. I Focesi lo hanno appena annunciato, così Roberto De Zerbi rinforza la propria retroguardia con il difensore centrale argentino dal Lens in prestito oneroso di 2 milioni con diritto di riscatto. Così il 26enne diventa l'ennesimo rinforzo della campagna estiva dell'OM del presidente Longoria e del ds Benatia.

Il comunicato ufficiale

"L’Olympique de Marseille è orgoglioso di annunciare l’arrivo di Facundo Medina. Il difensore argentino, nazionale, arriva al club in prestito con diritto di riscatto dal RC Lens.

C’era una volta un bambino con un solo sogno: giocare a calcio. Sulle orme di Diego Maradona, il giovane Facundo Medina – nato a Villa Fiorito, il quartiere popolare di Buenos Aires che ha visto nascere anche il suo idolo – tocca i primi palloni già all’età di tre anni.

Nel frattempo, aiuta la sua famiglia, lavora, si impegna. Ma appena può, ritrova il suo pallone, quel sogno silenzioso di una vita diversa, guidata dalla passione e dalla gioia del gioco. La sua famiglia lo incoraggia, lo sostiene, gli resta accanto. Sua madre, presenza discreta ma centrale nella sua vita, gli asciuga le lacrime quando il calcio lo porta lontano da casa, come a 11 anni, quando il sogno inizia a prendere forma: arriva la chiamata del River Plate.

Dopo un provino positivo, Facundo entra nel settore giovanile del club che ha sempre tifato. Comprende allora di aver fatto il primo grande passo: dai campetti di quartiere all’istituzione che ha sempre ammirato.

La sua crescita è rapida: è un lavoratore instancabile, tecnico, dotato di un ottimo piede sinistro, capace di portare palla, di crossare, di calciare. Al River si allena con la prima squadra, ma è al CA Talleres che fa il suo debutto da professionista. Il 12 agosto 2018 disputa la sua prima partita… contro il Boca Juniors, il rivale storico del River. Un segno del destino.

Il suo talento non passa inosservato: viene convocato nella nazionale argentina Under 20. Il 25 febbraio 2020 segna un’altra tappa importante della sua carriera: il suo primo gol da professionista, contro l’Huracán. Un momento di grande gioia! Altri gol arriveranno, ma stavolta dall’altra parte dell’Atlantico. Sempre più lontano da casa? Non proprio, perché la sua famiglia resta unita, non lo abbandona mai, e sua madre lo accompagna in ogni tappa. È la sua forza, il suo sostegno, in un percorso in cui non si smette mai di lottare.

La chiave è nella sua forte personalità, che dimostra fin da bambino dicendo no ai primi pericoli che si presentano sul suo cammino.

L’estate del 2020 segna il suo arrivo in Francia, al RC Lens. Scopre la Ligue 1 il 23 agosto, contro l’OGC Nice. La sua progressione è rapida, costante. Diventa un elemento chiave della difesa dei Sang et Or. Nella stagione 2022-2023 contribuisce a rendere il Lens la miglior difesa del campionato, concludendo al secondo posto e qualificandosi per la Champions League.

Dentro e fuori dal campo, Facundo si afferma come un leader. La sua combattività, la sua personalità e la sua qualità tecnica lo rendono un giocatore prezioso, capace di giocare sia sulla fascia sinistra – dove può sfruttare la sua abilità nei rilanci e nei cross – sia come difensore centrale.

Il 20 settembre 2023 disputa la sua prima partita in Champions League, una data doppiamente simbolica, perché coincide anche con la sua 100ª presenza con la maglia del Lens. Lascia il club con 165 partite giocate, 8 gol e 10 assist, lasciando un ricordo eccellente.

L’anno 2025 segna una nuova tappa della sua carriera: l’11 giugno è titolare con l’Argentina contro la Colombia. Lionel Scaloni gli dà fiducia, utilizzandolo in tre delle ultime quattro partite di qualificazione ai Mondiali.

Oggi si apre un nuovo capitolo.

Benvenuto all’OM", la chiosa dell'annuncio ufficiale.