Il Marsiglia sonda il terreno per Umtiti: il francese potrebbe tornare in Ligue 1

Samuel Umtiti potrebbe tornare in Ligue 1. Il centrale francese, come riportato da La Provence, piace all'Olympique Marsiglia e i rapporti tra i due club potrebbero facilitare le operazioni. Non è esclusa la cessione in prestito durante la sessione estiva, ormai l'ex Lione è pronto per poter tornare in patria.