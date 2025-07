Ufficiale Il NEOM si regala uno dei migliori talenti dell'ultima Ligue 1: Kone lascia il Reims

Amadou Koné è pronto ad affrontare una nuova sfida nella sua giovane carriera. Il centrocampista ivoriano di 20 anni ha firmato con il NEOM Sports Club, club neo promosso nella Saudi Pro League.

Arrivato al Reims nell’estate del 2023 dal club africano Africa Football Elite (Mali), Koné ha iniziato la sua avventura con la seconda squadra, sotto la guida di Franck Chalençon, prima di essere promosso in prima squadra. Il suo debutto in Ligue 1 è arrivato nell'ottobre 2023 contro il Tolosa, seguito dalla sua prima partita da titolare a gennaio 2024 contro il Nantes. Un’ascesa rapida che gli ha anche permesso di guadagnarsi un posto nella selezione U23 della Costa d'Avorio.

Conosciuto dai compagni di squadra con il soprannome di 'Le Bâtiment' per la sua forza fisica, Koné ha totalizzato 48 presenze con il Reims, di cui 30 nella stagione 2024-25. Un numero significativo di partite che gli ha consentito di mostrare il suo impatto sul campo, sia a livello fisico che tattico. Nei principali campionati europei, è stato tra i primi quattro centrocampisti U23 per la percentuale più alta di duelli difensivi vinti, e ha anche figurato tra i top 4 dei centrocampisti U21 per il miglior tasso di dribbling riusciti. "Il Reims ringrazia Amadou Koné per il suo impegno e professionalità durante le due stagioni trascorse al club e gli augura il meglio per il futuro".