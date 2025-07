Ufficiale Il Newcastle manda Joe White in prestito. Il centrocampista giocherà con il Leyton Orient

Il Leyton Orient ha reso noto l’ingaggio in prestito di Joe White dal Newcastle United fino al termine della stagione. Il centrocampista classe 2002, considerato uno dei giovani più promettenti della Premier League, diventa così il decimo acquisto estivo dello storico club inglese dopo gli arrivi di Cahill, Mitchell, Craig, El Mizouni, Connolly, Bakinson, Koroma, Simkin e Adaramola.

"Sapevo da settimane che c’era questa possibilità", ha dichiarato White. "Una volta avuto il via libera dal Newcastle, non ho avuto dubbi: volevo solo il Leyton Orient. Ho seguito la squadra nella parte finale della scorsa stagione, è stato davvero emozionante vederli giocare. Ogni prestito mi ha fatto crescere e sono convinto di poter contribuire a rendere il nostro gioco ancora più divertente. Non sono qui per fare numero, voglio giocare e aiutare il club a ottenere grandi risultati".

Cresciuto nel settore giovanile del Carlisle United, White si è trasferito all’Academy del Newcastle a soli 13 anni. Ha esordito in prima squadra nel febbraio 2024 contro il Bournemouth in Premier League. Quella al Leyton Orient sarà la sua quinta esperienza in prestito, dopo Hartlepool, Exeter, Crewe e Milton Keynes Dons, dove ha collezionato 6 gol e 2 assist in 35 presenze. L’allenatore Richie Wellens ha espresso grande soddisfazione: "Joe ha qualità, visione di gioco e può giocare in tutte le posizioni del centrocampo. È un acquisto importante".