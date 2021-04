Il Qatar vuole un Mondiale Covid-free: "Lavoriamo per ottenere forniture di vaccini"

Il Qatar è pronto ad accogliere le partecipanti al Mondiale nel 2022, ma ha un obiettivo chiaro: avere nel proprio Paese soltanto persone vaccinate, tifosi e calciatori. Per farlo, come dichiarato dallo sceicco e vice-primo ministro Mohammed bin Abdulrahman al-Thani all'agenzia qatariota QNA, sono in corso dei contatti per ottenere forniture di vaccini e assicurarsi che tutti i partecipanti avranno raggiunto l'immunità: "Sono in corso dei programmi di sviluppo per fornire la vaccinazione a tutti i partecipanti alla Coppa del Mondo. Saremo in gradi, speriamo, di accogliere un evento libero dal Covid-19".