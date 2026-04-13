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Il Real Madrid guarda al futuro: i blancos pescano un attaccante 17enne
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Il Real Madrid si assicura un talento per il futuro. Si tratta di Fran Santamaria, attaccante classe 2008 che in questa stagione ha segnato 2 reti in 15 partite col Castellon B in Segunda Federación, quarto livello della piramide calcistica spagnola.
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