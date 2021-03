Il Real Madrid non conta più su Bale: finito il prestito al Tottenham, il gallese andrà via a zero

Agli ordini di José Mourinho al Tottenham Gareth Bale ha ritrovato il sorriso. Gol, assist, buone prestazioni e tanto altro nelle sue ultime settimane in Premier League, dove l'attaccante gallese si trova in prestito. Di proprietà del Real Madrid, la volontà di Bale sarebbe quella di tornare in Spagna a fine stagione e trascorrervi un altro anno, l'ultimo del suo contratto.

Il Real ha un'altra idea. Ma, riferisce Marca, i Blancos non contano più su di lui e credono che il suo ciclo sia terminato. Per questo l'obiettivo sarebbe quello di cederlo, anche a parametro zero per risparmiare l'ingaggio. Vedremo se il suo futuro sarà al Tottenham o in un altro club ancora.