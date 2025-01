Ufficiale Il Reims si rifà il look: ecco Malcolm Jeng, il difensore 19enne arriva dalla Svezia

vedi letture

È ufficiale: il Reims si rinforza e scommette su un difensore centrale classe 2005, svedese, che arriva dal Sirius. Il suo nome è Malcolm Jeng, arrivato a vestire la maglia del club francese concluso l'affare da 3,5 milioni di euro. Un acquisto improntato per mantenere a distanza la zona retrocessione e cercare di alzare il tiro per raggiungere livelli superiori del 12esimo posto in classifica attuale in Ligue 1.

Il comunicato ufficiale

"Lo Stade de Reims accoglie una nuova promessa nelle sue fila: Malcolm Jeng, giovane difensore centrale svedese di 19 anni, arriva dall’IK Sirius. Con il suo fisico imponente di 1,90 m e il piede sinistro, Malcolm è un profilo moderno e promettente, pronto a fare un ulteriore passo avanti nella sua carriera con i colori rosso e bianco. Formatosi nel suo paese d’origine, si è subito distinto per la sua sicurezza e le sue prestazioni solide nell’élite svedese. Le sue qualità atletiche, unite a una lettura del gioco acuta e a un’eccellente tecnica, gli hanno permesso di farsi un nome tra i giovani talenti più seguiti del campionato. Oltre alle sue qualità sportive, Malcolm si distingue per una personalità calma e una maturità già ben consolidata. In campo, non esita a organizzare la linea difensiva e a comunicare con i suoi compagni, dimostrando una leadership naturale nonostante la giovane età", la chiosa dell'annuncio del club francese.

Pol-Edouard Caillot, Direttore Sportivo dello Stade de Reims, ha spiegato cosa potrà dare il nuovo arrivato: "Malcolm possiede un eccellente senso dell’anticipo, gestisce molto bene le situazioni spalle alla porta ed eccelle nei duelli uno contro uno grazie a un perfetto controllo dei suoi appoggi. È anche un giocatore a suo agio con il pallone, capace di impostare correttamente l’azione, di fare passaggi lunghi precisi o di uscire con la palla al piede. La sua calma e la sua intelligenza tattica sono dei punti di forza fondamentali. Sebbene abbia ancora margini di miglioramento nei duelli aerei, il suo potenziale è enorme e siamo convinti che sarà un elemento importante della nostra difesa".