Il sindaco di Londra: "Non spostare la finale di Champions a Wembley una sconfitta per l'UEFA"

vedi letture

Il sindaco di Londra Sadiq Khan da poco rieletto primo cittadino della capitale inglese, ha parlato a Sky Sports commentando così la possibile decisione da parte dell'UEFA di non prendere in considerazione la possibilità di giocare la finale di Champions League a Londra: "Sarebbe una vera sconfitta per la UEFA se decidesse di non disputare la finale a Wembley spostandola altrove".